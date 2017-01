Ricardinho, Cristiano e André Sousa de regresso

Hoje às 21:44, atualizado às 21:46 Facebook

Jorge Braz promoveu os regressos de Ricardinho, André Sousa e Cristiano aos convocados da seleção nacional para o duplo particular com a Rússia, marcados para os próximos dias 27 (21.15 horas) e 29 (14.30 horas), no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.

Além dos dois duelos frente aos vice-campeões do Mundo, a equipa das quinas vai realizar um teste contra os sub-21 lusos, dia 26 às 18 horas.

Melhor jogador do mundo, Ricardinho regressa à seleção depois de falhar os jogos com a Bósnia-Herzegovina e Macedónia. Mais prolongadas foram as ausências dos guarda-redes Cristiano e André Sousa - Jorge Braz voltou a convocar três guardiões. O dono da baliza do Futsal Azeméis já não era chamado desde o Campeonato do Mundo, enquanto André Sousa, que recentemente regressou à competição após recuperar de lesão, representou a seleção nacional pela última vez no dia 26 de agosto do ano passado, frente à Espanha.

Convocados: Bebé, Bruno Coelho, Miguel Ângelo e Fábio Cecílio (Benfica), André Sousa, João Matos e Pedro Cary (Sporting), André Coelho, Nilson e Tiago Brito (Braga), Márcio (Fundão), Cristiano (Futsal Azeméis), Ricardinho (Inter Movistar, Espanha) e Cardinal (ElPozo Múrcia, Espanha).