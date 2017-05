Shaquille O'Neal quer ser xerife

JN Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Que antigos desportistas abracem novas atividades quando terminam a carreira não constitui surpresa. Mas há umas mais "normais" que outras. Por isso, a decisão de Shaquille O'Neal querer ser xerife está a dar que falar.

Foi o antigo basquetebolista, quatro vezes campeão da NBA, quem admitiu, em entrevista, a hipótese de se candidatar a xerife em 2020.

"Isto nada tem a ver com política, é sim uma forma de unir as pessoas. Quando eu era pequeno as pessoas admiravam e respeitavam os polícias. Quero que isso volte a acontecer", afirmou O'Neal.

O antigo jogador, de 45 anos, não especificou onde tenciona candidatar-se, uma vez que tem residências tanto na Geórgia como na Florida.

E afinal de onde vem esta pretensão no mínimo atípica? Bom, a verdade é que Shaquille O'Neal sempre manteve uma relação estreita com as forças de segurança, tendo sido nomeado em dezembro passado agente honorário da esquadra do condado de Henry, nos arredores de Atlanta, papel que já assumiu anteriormente na Califórnia, no Arizona e na Florida.

E a explicação até parece estar nos laços familiares, dado que os tios foram polícias e o padrasto sargento do exército.

Shaquille O'Neal terminou a carreira em 2011 e é atualmente comentador desportivo no programa "Inside the NBA".