Sirle Zapata, a Shakira de Ibarbo

Hoje às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Mulher do jogador do Cagliari é natural de Barranquilla, na Colômbia.

Em busca do tempo perdido, o colombiano Victor Ibarbo, de 26 anos, regressou, no último mês, ao Cagliari, com o objetivo de ajudar a equipa italiana a escapar aos lugares perigosos da Série A.

Desde que deixou a formação da Sardenha, em 2014, o atacante nunca mais teve sorte ou sossego com sucessivas lesões e infortúnios.

Na Roma, não marcou sequer um golo e passou despercebido, mas os "tiffosi" da equipa de Bruno Alves não perdoam a mudança para os "rossoneri", acusando-o de traidor.

Neste regresso a casa, o jogador já se desfez em desculpas, mas o que lhe vai valendo é a presença da bela Sirle Zapata, a mulher, considerada a nova rainha da Sardenha.

O corpo escultural e os olhos (ai os olhos) expressivos são um deleite para as bancadas e uma motivação para assistir aos jogos da formação italiana. "Se pudesse voltava atrás e nunca deixaria o Cagliari. Correu tudo mal, queria mostrar o meu valor, mas passei demasiado tempo no departamento médico. Agora, estou de volta a casa e tenho aqui muitos amigos. Estou a trabalhar para conseguir ajudar o grupo", disse, na apresentação, Victor Ibarbo.

Nas quatro linhas, o atacante procura reencontrar o caminho dos golos, mas fora do relvado não se tem saído nada mal. Em 2012, casou com Zapata, que é natural de Barranquilla, cidade de bons genes e de onde saiu para a ribalta a colombiana Shakira, de Piqué.

Por isso, Sirle Zapata é apelidada de Shakira da Sardenha. O casal tem dois filhos e o mais velho, Martín, já começa a dar os primeiros pontapés na bola.

Ao longo da carreira, Zapata tem seguido o sortudo do Ibarbo para todo o lado, deixando o seu perfume em Inglaterra, onde o atacante vestiu a camisola do Watford, e na Grécia, onde o maridão teve uma experiência no Panathinaikos. "Felizmente, tenho uma família linda. Sirlene nunca me deixa ir abaixo", disse, recentemente, o jogador, após a festa dos cinco anos de casamento. Ficou-lhe bem. Bonito.