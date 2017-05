Sofija Milosevic, a psicóloga de Ljajic

Arnaldo Martins Hoje às 16:26 Facebook

Sofija tem sido a inspiração do avançado sérvio Ljajic, uma das principais figuras na boa época do Torino, na Serie A de Itália

O atacante, de 25 anos, já leva 11 golos e está a um de igualar a melhor marca pessoal de sempre, quando esteve na Fiorentina, em 2012/13. Recentemente, contra a poderosa Juventus, apontou o golo do empate (1-1) que colocou ponto final à série de 33 vitórias caseiras da Vecchia Signora na liga italiana.

Definitivamente, Ljajic atravessa um grande momento, lembrando as boas épocas ao serviço da Roma e o segredo tem um nome: Sofija Milosevic. Podia ser Sofia, mas não é porque a menina é sérvia. Em Itália, não passa despercebida - aqui também só passou até agora -, e já é considerada a musa da edição deste ano do campeonato transalpino. "Amar é ultrapassar todas as diferenças e assumir inconscientemente um compromisso. Se todas as pessoas amassem, o Mundo seria um lugar melhor", eis o lema da bela Sofija, que abriu o coração à imprensa do país natal.

Aos 14 anos, foi descoberta por uma agência de modelos e nunca mais parou de desfilar na passarela e trabalhar para as principais marcas internacionais. "Até gostava de ter experimentado basquetebol, mas a minha mãe não deixou porque sempre fui a mais alta da turma e ela ficou com medo que ficasse gigante", explica, divertida, a jovem modelo.

A outra paixão é a Psicologia, estando atualmente a frequentar a licenciatura, em Nova Iorque. "É algo que me fascina, pois tudo está relacionado com a mente. A Psicologia tem impacto em tudo o que fazemos", diz Sofija, que gosta de passar um bom bocado na cama. A descansar, acalmem-se: "Sou preguiçosa. Custa-me levantar e fico a pensar no futuro, amor e família. Quando me dá a fome, então levanto-me".

Uma mulher de sonho, que adora o seu país: "Tive uma infância feliz, maravilhosa, com liberdade para explorar tudo. Toda a gente tem de conhecer a Sérvia. Não faltam raparigas giras". Ah, obrigado, Sofija. És a maior.