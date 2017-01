Tolerância zero enche cofres da Liga

Norberto Vasconcelos Sousa e Vasco Samouco Hoje às 16:06, atualizado às 16:12 Facebook

A recente remodelação do quadro de delegados da Liga, liderado por Reinaldo Teixeira, e a entrada em funções de um novo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, presidido por José Manuel Meirim (na foto), espoletaram um maior rigor na aplicação das multas.

Essa tolerância zero, como lhe chamam alguns clubes, fez com que os cofres do organismo presidido por Pedro Proença registassem um aumento superior a 50% - de 203 mil para 323 mil euros -, nos primeiros quatro meses da época.

Esse crescimento ganha contornos ainda mais expressivos nas sanções aplicadas aos clubes, que passaram a despender mais do dobro - de 105 mil para 215 mil euros - do que no período homólogo anterior. É, portanto, fora das quatro linhas que as multas são mais significativas. E são os três grandes as suas principais vítimas, uma vez que arrastam mais adeptos. As multas aos jogadores baixaram - de 68 mil para 67 mil euros - e as aplicadas a dirigentes e treinadores registaram um ligeiro aumento - de 30 mil para 40 mil euros.

Contactada pelo JN, fonte próxima dos delegados da Liga recusou qualquer relação entre a remodelação de quadros e o aumento do valor das multas, sublinhando que "os critérios são os mesmos" e que "até foram dadas indicações para que haja uma atitude pedagógica e preventiva com os clubes".

Fonte do CD explicou que "a aplicação dos castigos é feita com base em regras matemáticas". "Foram estabelecidos novos critérios e as multas são aplicadas com base nas situações relatadas", acrescentou, lembrando que "há penalizações mais graves para os reincidentes". Do total das multas recebidas pela Liga, 15% são entregues ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.