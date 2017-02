Treinos madrugadores combatidos a café frio

Vasco Samouco Hoje às 23:31 Facebook

Ruben Brígido cumpre a segunda temporada no Chipre e destaca o gosto pelo convívio dos cipriotas.

Há cerca de ano e meio, Ruben Brígido rumou ao Chipre atrapalhado com a possibilidade de não se entender com o grego, mas os receios saíram furados. Por lá, "todos falam inglês", mas não é apenas pelos ares poliglotas que os cipriotas se distinguem. "São pessoas alegres, acolhedoras e gostam do convívio. Mas também são muito dadas à desorganização: estão sempre a adiar as coisas", resume o futebolista luso.

Sem o estorvo da barreira linguística, Ruben surpreendeu-se com "a qualidade de vida e a segurança". Só não contava com as particularidades meteorológicas. "A maior dificuldade foi, mesmo, a adaptação às altas temperaturas. O verão cipriota é longo, com os termómetros sempre a rondar os 40 graus e por causa do calor somos obrigados a treinar bastante cedo. Treinei muitas vezes às 6.30 horas, para evitar as altas temperaturas", revela Ruben Brígido ao JN. Coincidência ou não, de todas as manias cipriotas, foi ao ansiolítico do sono que o ex-jogador do Marítimo mais se apegou. "Eles não dispensam um bom café e têm o hábito de beber cafés frios, dos quais fiquei fã", acrescenta.

Mas o ambiente abrasador do Chipre também permitiu a Ruben Brígido perder-se nos encantos da cidade onde vive. "Larnaka é uma cidade grande, com bastantes zonas de comércio, de lazer e com praias fantásticas", refere o futebolista português, que também passou já por Derynia, "uma pequena vila, mais limitada nas opções para passar o tempo".

Dois anos muito agitados

O percurso de Ruben Brígido no futebol cipriota tem sido pouco dado à estabilidade. Em menos de duas épocas, o médio português já vai no quarto clube. "No início, vim para o Ermis com um ano de contrato, mas, por vários fatores, as coisas não correram como esperava. Acabei por sair em janeiro e fui para o Othellos. Foi um ano complicado", desabafa o futebolista, de 25 anos, seguindo depois viagem para o Anagennisi Derynia, que representou na primeira metade da presente época. Agora, atua no Nea Salamina e devia estar a fazer vida em Famagusta, mas... "O Salamina é uma equipa de Famagusta, só que, devido à ocupação turca, as pessoas fugiram de Ammochostos para outras cidades e o clube agora joga em Larnaca", explica.

Passe curto

Nome Ruben Luís Maurício Brígido

Clube Nea Salamina

Idade 25 anos (23/06/1991)

Posição Médio