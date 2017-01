Um lanterna-vermelha campeão da persistência

José Pedro Gomes Hoje às 01:05 Facebook

Ainda sem conseguir amealhar qualquer ponto no campeonato, o Vila Fria 1980 está a ter uma época

de pesadelo, mas no clube ninguém pensa em desistir, mantendo a cabeça erguida perante todas as adversidades

Não está fácil a vida para a equipa sénior do Vila Fria 1980 no principal campeonato da Associação de Futebol de Viana do Castelo, depois de terminar a primeira volta na última posição da classificação, com zero pontos, devido às 15 derrotas sofridas em 15 jogos, com saldo de 74 golos encaixados e apenas quatro marcados. Mas se a crueldade dos números da tabela classificativa teima em empurrar a modesta formação de Vila Fria para cauda do campeonato, com a descida de divisão cada vez mais próxima, a persistência e resiliência de um plantel muito jovem, que continua a fintar as dificuldades e a não atirar a toalha ao chão, mesmo quando perde por 14-0, merecem o maior dos reconhecimentos.

A génese de tantas tormentas do Vila Fria começou ainda antes do início desta temporada, quando o anterior treinador decidiu abraçar outro desafio desportivo, que cativou, igualmente, vários atletas do plantel, reduzindo o grupo a apenas alguns indefetíveis. Sem recursos e tempo para reajustes, a solução para colmatar a debandada surgiu, essencialmente, dentro de portas, com promoção de vários jogadores ainda com idade de júnior, naturalmente, sem estaleca, e a contratação de um treinador das camadas jovens do clube.

"Sendo um filho da terra, não poderia deixar isto acabar. Montámos o plantel possível e, mesmo reconhecendo que nos falta experiência e alguma qualidade, temos um grupo humilde, um excelente balneário, que apesar dos resultados nada tenho a apontar", confessou, ao JN, o treinador David Bastos, de 32 anos, 12 dos quais na pele de jogador e, depois, técnico das camadas jovens no clube.

Desafiando as dificuldades do campo pelado, onde a equipa treina e joga, David reconhece que ter um relvado sintético "ajudaria a cativar outros jogadores", mas, ainda assim, espera "ser possível, nesta fase, reforçar a equipa com dois elementos com maior experiência" para colmatar uma das lacunas do plantel.

"Sabemos que estamos numa época de transição, mas não vamos desistir e estou certo que, com um pouco mais de sorte e trabalho, a vitória vai surgir. Até ao final, estaremos todos juntos a lutar por pontuar", garante o timoneiro. No entanto, e mesmo que esses pontos não surjam, o plantel do Vila Fria 1980 tem uma certeza: o apoio incondicional da Direção liderada por José Maria Rodrigues.

"Falamos sempre com os atletas e o que dizemos é que os resultados negativos não implicam desânimo. Continuamos a apoiar a equipa de forma incondicional", disse o dirigente, completando logo de seguida: "Este é o momento mais negativo desde que cá estamos, há sete anos, mas mesmo que os adeptos critiquem, nós não o faremos, nem vamos abandonar. Estamos a recomeçar do zero e o importante é que eles sejam felizes a jogar futebol", garante.

Passe curto

Fundação: 1980

Local de jogos: Parque Desportivo do Vila Fria 1980

Sócios: 80

Equipamento: camisola com riscas vermelhas e brancas, calções vermelhos e meias vermelhas

Palmarés: Campeão da 2.ª Divisão da AF de Viana do Castelo, em 2010/1

Passe longo

Apesar do mau momento desportivo, o Vila Fria 1980 está perto de arrancar um projeto para modernizar o clube. O Parque de Desportivo irá sofrer obras de melhoramento, abrangendo, numa primeira fase, os balneários, as bancadas, o bar e os gabinetes de apoio. Depois, noutra etapa, será colocado um relvado sintético. O investimento será feito pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e rondará os 200 mil euros, uma vez que o clube, para colocar os 65 jovens, em diversos escalões, a praticar desporto, tem um orçamento anual a rondar os 35 mil euros.