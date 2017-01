Um futebolista profissional no meio do amadorismo

Vasco Samouco Hoje às 18:24, atualizado às 18:28 Facebook

O médio Filipe Aguiar esteve em Malta e Macau antes de rumar a Gibraltar, onde leva o equipamento para lavar em casa.

Lavar o equipamento em casa, atender o telemóvel em pleno treino, substituições porque não há mais camisolas para os jogadores... Mesmo para quem tem cimentado a carreira em destinos tão improváveis como Malta ou Macau, o choque de realidade bateu forte em Gibraltar. "O futebol está a crescer, mas há coisas que ainda me fazem confusão", adianta Filipe Aguiar.

Um dia antes da conversa com o JN, o futebolista madeirense mudou-se para um apartamento que terá de partilhar com mais cinco colegas do Mons Calpe, mas é dentro do campo que a adaptação mais lhe tem dado que fazer.

"Já passei por equipas do distrital, mas só aqui é que tenho de levar o equipamento e as chuteiras para lavar em casa. É um hábito que não tinha, mas deve ser pior para os meus colegas que trabalham e a seguir ainda vão treinar", refere, entre risos, o médio de 26 anos.

De resto, nos campos ainda sem relva natural de Gibraltar, é rezar para que os adversários sejam meiguinhos e que os telemóveis não deem sinal de si em horas inoportunas. "Já me avisaram de que se uma camisola rasgar no decorrer do jogo teremos de sair porque não há outra e já aconteceu um jogador, do nada, parar de treinar para atender o telemóvel", conta Filipe Aguiar.

Mesmo assim, chegar ao rochedo britânico foi bem mais fácil do que fixar-se em Malta. "Cheguei a treinar com 43 jogadores, sendo que 20 deles estavam à experiência. E no meio de tantos, lá fui escolhido", recorda.

Economia de fazer inveja

Está por lá há pouco tempo, mas Filipe Aguiar já tirou a pinta ao pontinho que se situa no extremo sul da Península Ibérica e é casa de cerca de 30 mil pessoas. Desde logo, no que diz respeito àquilo que faz rir. "Se pudesse, levava a economia de Gibraltar para Portugal. Espanha fica já aqui ao lado, mas não se compara. Aqui, vive-se bem, embora o custo de vida seja caro", refere.

Ativos socialmente e sempre prontos para a festarola, os gibraltarinos regem-se pelos costumes da casa-mãe, mesmo que vivam a dois passos de outra realidade. "Gibraltar é um território ultramarino da Inglaterra e a verdade é que nota-se que têm muito em comum com a realidade inglesa. E têm uma vida social ativa e são bastantes festivos", resume Filipe Aguiar.

Passe Curto

Nome: José Filipe Caldeira Aguiar

Clube: Mons Calpe

Idade: 26 anos (04/01/1991)

Posição: Médio