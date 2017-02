Aboubakar garante vitória dos Camarões na CAN 2017

Hoje às 21:08, atualizado às 21:21 Facebook

O antigo avançado do F. C. Porto marcou, aos 88 minutos, o golo decisivo da Taça das Nações Africanas e garantiu o quinto troféu dos camaroneses, que bateram o Egito, por 2-1.

A seleção egípcia era favorita, procurava o oitavo troféu continental da história do país e até entrou melhor, adiantando-se no marcador aos 22 minutos, por Mohamed Elneny.

No entanto, a história da final mudou por completo na segunda parte. Aos 59m, Nicolas N'Koulou empatou a partida e, quando os adeptos já esperavam pelo prolongamento, Aboubakar - emprestado pelo F. C. Porto ao Besiktas - marcou o golo da reviravolta.

Com o sucesso na CAN 2017, Camarões é a última seleção apurada para a Taça das Confederações, na Rússia, ficando incluído no grupo de Alemanha, Chile e Austrália. No Grupo A, vão competir a Rússia, México, Nova Zelândia e Portugal, na condição de campeão europeu.