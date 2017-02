Aboubakar marca na derrota no Besiktas

Hoje às 19:12 Facebook

Avançado emprestado pelo F. C. Porto ao clube turco esteve em destaque. Quaresma foi titular.

As boas exibições de Aboubakar na CAN, ao serviço da seleção dos Camarões, tiveram eco no regresso do jogador africano ao campeonato turco. O avançado marcou o único golo da derrota do Besiktas (2-1) frente ao Karakuspor, em jogo da 20.ª jornada do campeonato, depois de ter entrado aos 73 minutos para o lugar de Babel. Quinze minutos depois, marcou.

O internacional português Quaresma foi titular e viu um cartão amarelo no período de descontos.

Com esta derrota, o Besiktas arrisca-se a perder a liderança do campeonato turco, caso vença o Kasimpasa, no domingo.