Acidente de bicicleta deixa piloto Nicky Hayden em estado grave

O piloto Nicky Hayden, campeão do mundo de Moto GP em 2006, está em estado grave, depois de ter sofrido um acidente de bicicleta.

O piloto americano treinava em Rimini (Itália), com um grupo de amigos, quando foi atropelado por um automóvel, tendo ficado muito mal tratado.

Segundo o jornal italiano "Corriere della Sera", Hayden, que atualmente compete no Mundial de Superbikes, recebeu assistência médica no local do acidente e fui depois transportado para o hospital de Rimini, onde deu entrada com "código de máxima gravidade".