Adepto do Liverpool pedalou 235 dias mas... ficou à porta do estádio

Jungyu Lee gastou mais de seis mil euros para viajar da Coreia do Sul até Anfield.

A paixão pelo futebol leva os adeptos a, por vezes, cometerem verdadeiras loucuras. Jungyu Lee é um desses casos. Apaixonado pelo Liverpool, o sul-coreano colocou-se em cima da bicicleta e, destemidamente, pedalou até a Anfield para conhecer o estádio e o clube que o fazem vibrar. Um trajeto com 17 190 quilómetros, com passagens pela China, Rússia, Holanda, entre outros países, que demorou 235 dias a ser percorrido e que originou gastos superiores a seis mil euros. Porém, a alegria da chegada ao palco dos sonhos dos adeptos "reds" rapidamente se transformou em desilusão, em virtude de não ter conseguido um bilhete para assistir ao jogo com o Chelsea, na terça-feira, que terminou com um empate a uma bola.

Resignado por não poder assistir à partida, que há muito tempo tinha lotação esgotada, Jungyu Lee não teve outra solução que não juntar-se a outros fanáticos do Liverpool e ver o encontro pela televisão. "Foi muito emocionante. Fiquei muito nervoso no momento que avistei Anfield, porque estava a terminar uma longa viagem", disse, entusiasmado, o sul-coreano à imprensa inglesa, confessando ser um grande admirador do treinador Jürgen Klopp.

A incrível história de Jungyu Lee rapidamente chegou ao conhecimento dos responsáveis do Liverpool, que fizeram questão de compensar a paixão/loucura do adepto sul-coreano. Jungyu Lee foi premiado com um bilhete para o jogo com o Tottenham, no próximo sábado, bem como com uma visita guiada às instalações do mítico Anfield.

Até lá, Jungyu Lee vai continuar em Inglaterra, a alimentar a paixão pelo Liverpool e o desejo de conhecer Jürgen Klopp, bem como ensaiar o memorável "You"ll never walk alone".