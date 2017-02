Adepto entra em campo e "marca" golo do empate

Hoje às 21:44, atualizado às 21:52 Facebook

Momento simplesmente surreal no duelo entre o Olimpia e o Motagua, do campeonato de encerramento das Honduras. Duas bolas em campo, duas bolas na baliza e golo validado.

A equipa da casa perdia por 2-1 e pressionava em busca do empate quando um adepto entrou tranquilamente no relvado e, com uma bola própria, entrou na área do Motagua, distraiu o guarda-redes e rematou para golo, praticamente ao mesmo tempo que Roger Rojas atirava para o 2-2.

O árbitro e os auxiliares nada viram, os seguranças também pareciam distraídos e de nada valeram os protestos dos jogadores do Motagua. O golo foi mesmo validado e o encontro terminou empatado a duas bolas.

O melhor é mesmo ver o vídeo do lance, a partir do minuto 1.50: