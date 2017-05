Adeptos do Benfica impedidos de entrar no Bessa com adereços do clube

Hoje às 20:33, atualizado às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Os adeptos do Benfica estão a ser obrigados, antes de entrar para as bancadas do Estádio do Bessa em setores reservados a simpatizantes do Boavista, a tirar todos os adereços ligados ao clube das águias: camisolas, cachecóis e bandeiras.

A proibição, imposta pelo clube axadrezado e que já era conhecida, está a motivar algumas situações caricatas, dado que vários adeptos encarnados, sem outra roupa, são obrigados a entrar no estádio de tronco nu. Só são autorizados adereços do Boavista, naquelas bancadas.

A partida entre o Boavista e o Benfica é relativa à 34.ª jornada do campeonato e teve início neste sábado às 20.30 horas.