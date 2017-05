Adeptos do Boavista expulsos por provocações

JN Hoje às 17:22, atualizado às 18:33 Facebook

Vários adeptos do Boavista foram expulsos neste sábado das bancadas do Estádio do Inatel, em Ramalde, no Porto, na partida de futebol feminino sénior entre as axadrezadas e o Sporting, por provocações a simpatizantes dos leões.

O episódio ocorreu no início da segunda parte do jogo e a PSP foi obrigada a intervir, expulsando os prevaricadores. O Sporting vence nesta altura por 4-0 e prepara-se para se sagrar campeão nacional.

Bruno de Carvalho, presidente do emblema lisboeta, está a assistir ao encontro.