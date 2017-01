Adeptos leoninos voltam a insurgir-se contra a equipa

JN Hoje às 22:57, atualizado às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro dias, o mesmo estádio, um cenário idêntico. Depois dos protestos de sábado, os adeptos leoninos voltaram, nesta terça-feira, a insurgir-se contra a equipa.

Depois da derrota por 1-0, que ditou a eliminação do conjunto de Alvalade da Taça de Portugal, os adeptos leoninos reuniram-se nas imediações do Municipal de Chaves, perto do local onde se encontrava o autocarro do Sporting, para demonstrarem o seu desagrado face ao desempenho da equipa.

"Joguem à bola" foi um dos recados mais repetidos pelas hostes leoninas, entre vários insultos dirigidos à comitiva, até o autocarro do clube abandonar o reduto flaviense. Para refrear os ânimos, houve reforço policial.

Antes da Taça de Portugal, o conjunto de Alvalade tinha já sido afastado das competições europeias e da Taça da Liga. No campeonato, o Sporting é quarto classificado, com 34 pontos, menos oito do que o líder Benfica.

No último sábado, a seguir ao empate a duas bolas entre Chaves e Sporting, para o campeonato, os adeptos leoninos protestaram contra a equipa no mesmo local.