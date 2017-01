Adjunto de Jesus diz que "a equipa está motivada"

Hoje às 19:28 Facebook

Raúl José, treinador adjunto do Sporting, fez esta segunda-feira a antevisão à segunda visita ao D. Chaves, amanhã, e salientou que "a equipa está motivada" e empenhada em dar a volta ao mau resultado do sábado passado, especialmente porque está em jogo um dos objetivos da temporada: a Taça de Portugal.

"É sempre um jogo diferente, como foi o anterior", começou por dizer à Sporting TV Raúl José, refletindo, depois, sobre o empate (2-2): "Fizemos um bom jogo, principalmente na segunda parte. Queremos melhorar certos aspetos em que não estivemos tão bem".

"Penso que vamos conseguir melhorar para conseguirmos o nosso objetivo que é ganhar e passar às meias-finais da Taça de Portugal", acrescentou o adjunto de Jorge Jesus, vincando que "a equipa está motivada". "Mostrou no jogo anterior que está comprometida. Vamos estar melhor. No jogo anterior estivemos muito perto de ganhar, não fosse um infelicidade no final".