Adrián López queria ter ido mais cedo para o Villarreal

Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado espanhol vai jogar a segunda metade da temporada no clube espanhol por empréstimo do F. C. Porto.

O futebolista Adrián López, novamente emprestado pelo FC Porto ao Villarreal, adiantou durante a apresentação no clube espanhol que gostaria de ter iniciado a temporada no "submarino amarelo".

"Gostaria de ter começado a temporada aqui. O ano passado foi um pouco curto, mas foram três meses muito importantes para mim e para a equipa [Villarreal], que conseguiu entrar na Liga dos Campeões e caiu nas meias-finais da Liga Europa", explicou o avançado espanhol, nesta segunda-feira.

Sem espaço nos dragões, Adrián López voltou a ser cedido ao Villarreal, assumindo estar muito feliz por regressar a um clube que o tem acarinhado, realçando a ansiedade e o entusiasmo para retribuir e contribuir para o seu sucesso.

O avançado disse ainda que no momento em que surgiu a possibilidade de regressar ao Villarreal não hesitou, até porque é um clube onde se sente bem e, como já conhece toda a gente, não necessita de adaptação: "As coisas no FC Porto não me estão a correr bem", completou Adrián López.