Adrien pára de seis a oito semanas

O capitão leonino sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida com o Rio Ave e vai ficar afastado dos relvados perto de dois meses. Sporting não revela se o médio vai ter de ser operado.

A lesão de afetou o ligamento lateral interno do joelho direito e Adrien enfrenta uma paragem nunca inferior a seis semanas, com o pior cenário a apontar dois meses de paragem. Nesse caso, o capitão só voltaria à competição no fim de semana de 23 de abril, possivelmente a tempo de atuar no dérbi de Lisboa com o Benfica.

Se a recuperação for mais rápida, Adrien poderá estar às ordens de Jesus a 9 de abril, data do duelo com o Boavista, em Alvalade. Tendo em conta estes dois cenários, o médio falha um mínimo de cinco jogos ou um máximo de oito partidas.