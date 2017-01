Adversário do Benfica empresta dois jogadores

Hoje às 16:48, atualizado às 16:50 Facebook

O Borussia Dortmund cedeu o defesa Subotic ao Colónia e o avançado Adrián Ramos ao Granada.

O Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, emprestou Neven Subotic aos alemães do Colónia e Adrian Ramos aos espanhóis do Granada, informou nesta quinta-feira o clube da Alemanha. Os dois futebolistas não entram nos planos do treinador Thomas Tuchel.

Longe dos relvados devido a lesão, o defesa central Neven Subotic vai recuperar forma no Colónia, enquanto o avançado colombiano, de 31 anos, vai ser cedido ao Granada até ao fim da época antes de se juntar aos chineses Chongqping Dangdai Lifan.