Ajax vence Lyon de Anthony Lopes

Ontem às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa holandesa está numa posição privilegiada para atingir a final da Liga Europa, após vencer, por 4-1, na primeira mão das meias-finais.

O Ajax chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Bertrand Traore e Kasper Dolberg, sendo que também entrou com o pé direito no segundo tempo.

Amin Younes ampliou para 3-0 logo aos 49 minutos, com o Lyon a reduzir por intermédio de Mathieu Valbuena, mas a equipa do guarda-redes português Anthony Lopes - que bateu o recorde de defesas nesta edição da prova (12) - ainda sofreria o quarto golo, aos 71 minutos, de novo por intermédio de Traore.

O Ajax fica, assim, muito perto de regressar a uma final europeia, 21 anos depois da última presença. Esta quinta-feira, o Celta de Vigo recebe o Manchester United, de José Mourinho, no arranque da segunda meia-final.