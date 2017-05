Alarcón dá vitória à W52-F. C. Porto em Madrid

Hoje às 18:17, atualizado às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista espanhol Raúl Alarcón, da W52-F. C. Porto, venceu esta sexta-feira a primeira etapa da 30.ª Volta Ciclista Comunidade de Madrid, tornando-se no líder da geral individual, depois de integrar uma fuga com nove elementos.

O espanhol, que na segunda-feira terminou a Volta às Astúrias no primeiro lugar da geral, deu o melhor seguimento ao resultado com nova vitória, terminando a tirada de 145,1 quilómetros em 3:32.33 horas, à frente do russo Dmitry Strakhov (Lokosphinx) e do equatoriano Richard Carapaz (Movistar).

Alarcón deu a vitória em Las Rozas à equipa portuguesa ao superar oito companheiros da fuga que atravessava um perfil montanhoso, na qual o melhor ciclista luso foi o colega de equipa do vencedor Daniel Freitas, em 13.º lugar a 2.33 minutos.

O espanhol Xuban Errazkin (Rádio Popular Boavista) terminou a tirada em 25.º lugar, com o colega de equipa Domingos Gonçalves no 35.º posto, imediatamente à frente do também axadrezado espanhol Daniel Sánchez, e imediatamente atrás de Ricardo Vilela (Manzana Postobon), todos a 2.33 minutos de Alarcón.

Rafael Reis (Caja Rural) terminou em 38.º lugar, com Amaro Antunes (W52-F. C. Porto) em 41.º e David Rodrigues (Rádio Popular Boavista) em 45.º, com o mesmo tempo dos colegas espanhóis na equipa portuguesa Víctor Etxeberría e Pablo Guerrero, e do russo Egor Silin.

Mais longe do vencedor da etapa inaugural e atrasados em relação ao pelotão ficaram Samuel Caldeira (64.º) e o vencedor da Volta a Portugal em 2016 Rui Vinhas (67.º), ambos da W52-F. C. Porto, bem como Nuno Bico (Movistar), todos a 9.39 minutos do primeiro a cortar a meta.

A segunda etapa, em que Alarcón partirá de amarelo, apresenta um perfil mais plano, com apenas duas contagens de terceira categoria, e um total de 148 quilómetros em circuito urbano.