Aleix Vidal falha o resto da temporada devido a grave lesão

O futebolista do FC Barcelona Aleix Vidal vai falhar o resto da presente temporada, depois de ter sofrido sábado uma lesão grave no tornozelo direito, durante a visita dos catalães ao Alaves, na 22.ª jornada da Liga espanhola.

O jogador sofreu a lesão já nos minutos finais do jogo, que o "Barça" goleou por 6-0, e, segundo anunciou o clube campeão espanhola, a sua paragem será de cerca de cinco meses, pelo que já não poderá atuar na época 2016/17.

"O jogador foi transferido para um hospital de Vitória e está confirmado que precisa de uma cirurgia reconstrutiva do tornozelo direito. O tempo aproximado de paragem será de cerca de cinco meses", anunciou o clube catalão.

Por seu lado, o treinador Luis Enrique lamentou a lesão do seu jogador, que nos últimos jogos começou a ter a sua confiança e passou a jogar regularmente, pela primeira vez desde o seu ingresso no FC Barcelona."Estou triste pela lesão do Aleix (Vidal), pela altura em que aconteceu e pelo que significa para ele", lamentou.

A lesão foi contraída aos 85 minutos, deixando os visitantes reduzidos a 10 unidades até final, depois de uma entrada do lateral francês Theo Hernandez, que pediu desculpas no final do encontro.

"Peço desculpa. Queria jogar a bola, mas toquei-lhe no pé de apoio", disse o jovem jogador, de 19 anos.