Alex Sandro para a nona vitória da Juventus

Hoje às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois do triunfo no Estádio do Dragão, para a Liga dos Campeões, a "vecchia signora" soma e segue no campeonato italiano e, este sábado, venceu o Empoli, por 2-0.

A Juventus alargou para 10 pontos a vantagem sobre a Roma - que joga este domingo em Milão, frente ao Inter - e 12 sobre o Nápoles, que foi surpreendido, em casa, pelo Atalanta (0-2).

O triunfo da Juventus só começou a ser desenhado na segunda parte e graças a um autogolo de Lukasz Skorupski, com o ex-jogador do F. C. Porto, Alex Sandro, a estabelecer o resultado final, aos 65 minutos.