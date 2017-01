Amilton deixa o Portimonense e segue para equipa de Vítor Pereira

Arnaldo Martins Hoje às 00:24, atualizado às 00:25 Facebook

Extremo brasileiro, de 27 anos, reforça a equipa treinada por Vítor Pereira, o TSV 1860, da Alemanha.

Depois de Abdoulaye, que foi orientado por Vítor Pereira no F. C. Porto, o técnico português garantiu um reforço de cartaz no mercado português, conseguindo convencer os responsáveis do TSV 1860 Munique a contratar Amilton, atacante do Portimonense, que vinha a cotar-se como uma das figuras da equipa algarvia na LigaPro.

O avançado, que soma seis golos e sete assistências esta época, já se encontra na Alemanha com os seus representantes e vai assinar contrato com a formação alemã, que ocupa o 14.º lugar na segunda liga germânica.

O Portimonense, que lidera confortavelmente a LigaPro, perde um elemento influente e o treinador Vítor Oliveira pode ainda ficar sem outro jogador importante, uma vez que o ganês Lumor, de apenas 20 anos, também está na mira de Vítor Pereira e deve ser o próximo a assinar pelo TSV 1860 Munique.