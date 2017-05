Anderlecht sagra-se campeão

Ontem às 22:44 Facebook

Triunfo frente ao Charleroi, por 3-1, permitiu ao Anderlecht conquistar o título belga. É o 34.º campeonato ganho pelo clube.

O Anderlecht esteve a perder, golo do Chris Bedia, mas os dois golos de Lukasz Teodorczyk e um de Massimo Bruno permitiram à equipa do ex-sportinguista Capel protagonizar a reviravolta no marcador e selar a conquista do título. O clube tinha sido campeão pela última vez em 2014.

A uma jornada do final, o Anderlecht soma sete pontos de vantagem sobre o Brugge, que perdeu no reduto do Ostende, por 2-1.