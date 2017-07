André André e Coates com um jogo de suspensão

JN Hoje às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Disciplina decidiu, esta sexta-feira, sancionar André André e Sebastian Coates, médio do F.C. Porto e central do Sporting, respetivamente, com um jogo de suspensão. Defesa leonino livre para o arranque da Liga.

O médio portista perde o embate diante do Corunha, este domingo, enquanto o uruguaio não joga com a Fiorentina, já este sábado, em Alvalade. As sanções resultam das expulsões nos recentes encontros com Portimonense e Vitória de Guimarães.

O defesa do Sporting pode assim entrar nas contas de Jorge Jesus no arranque da Liga, agendado para 6 de Agosto. Já o atleta dos dragões deve voltar no confronto com o Gil Vicente, 2 de Agosto, ainda inserido no calendário de pré-época.