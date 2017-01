André André volta à titularidade no Estoril

Hoje às 17:30, atualizado às 19:45 Facebook

Nuno Espírito Santo apresenta uma equipa em 4x4x2 para defrontar a equipa da Linha. Brahimi e Otávio no banco de suplentes.

O treinador do F. C. Porto devolve a titularidade a Maxi Pereira no lado direito da defesa, enquanto André André volta a jogar de início, algo que não acontecia desde a derrota com o Moreirense, para a Taça da Liga, no início do mês.

Diogo Jota e André Silva formam a dupla de ataque dos dragões, enquanto Danilo, Herrera, Óliver e André André estarão no meio-campo. Brahimi, regressado da Taça das Nações Africanas, e Otávio, que recuperou de lesão, estão no banco de suplentes do F. C. Porto.

Estoril: Moreira, Mano, João Afonso, Diakité, Ailton, Taira, Diogo Amado, André Claro, Mattheus, Tocatins e Kléber.