André Geraldes e Gauld já trabalham no Sporting

Os dois jogadores foram recuperados ao Vitória de Setúbal, onde estavam desde o início da época, por empréstimo.

O Sporting anunciou nesta terça-feira a reintegração no plantel comandado por Jorge Jesus dos futebolistas André Geraldes e Ryan Gauld, que estiveram cedidos por empréstimo ao Vitória de Setúbal.

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que decidiu reintegrar no seu plantel de futebol profissional os jogadores André Geraldes e Ryan Gauld. A Sporting SAD deseja a André Geraldes e Ryan Gauld, neste seu regresso a casa, as maiores felicidades profissionais e pessoais", lê-se no site oficial do clune.

O defesa André Geraldes, de 25 anos, e o médio escocês Ryan Gauld, de 21, alinharam nos setubalenses até dezembro de 2016.