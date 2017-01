André Pinto leão por cinco épocas

Miguel Pataco e Vítor Santos Hoje às 16:54 Facebook

Defesa central, em fim de contrato com o Braga, assinou, esta segunda-feira à noite, enquanto decorria a Gala dos Guerreiros do Minho.

André Pinto vai ser jogador do Sporting nas próximas cinco temporadas, juntando-se ao clube lisboeta em julho. Em fim de contrato com o Braga, e relegado para a equipa B dos minhotos, o defesa central deixa o clube arsenalista a custo zero.

Segundo apurou o JN, o atleta já assinou pelo clube de Alvalade na noite de segunda-feira, quando decorria, em Braga, a Gala dos Guerreiros do Minho.

Formado no F. C. Porto, jogou no Santa Clara, V. Setúbal, Portimonense e Olhanense - sempre por empréstimo dos dragões -, antes de rumar à Grécia para representar o Panathinaikos, de onde se transferiu para o Braga, em 2013/14.

No Minho, ao longo de três épocas e meia, realizou 93 jogos, chegou a ser capitão de equipa, e marcou quatro golos, conquistando a Taça de Portugal na temporada passada.