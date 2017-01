André Silva de volta ao onze do F. C. Porto

Norberto A. Lopes Hoje às 19:23 Facebook

Nuno Espírito Santo oferece a titularidade ao jovem avançado portista, que está recuperado de lesão. Dragões defrontam o Paços de Ferreira com Rúben Neves no lugar de Danilo.

O F. C. Porto volta a contar com André Silva na frente de ataque, depois de ter falhado o jogo com o Moreirense, na Taça da Liga, por lesão. O jovem avançado terá a companhia de Diogo Jota, que também ficou de fora desse jogo, mas por opção técnica. Os dragões defrontam esta noite o Paços de Ferreira sem os castigados Danilo e Brahimi, baixas colmatadas por Rúben Neves e Herrera.

Paços de Ferreira: Defendi; Francisco Afonso, Ricardo, Miguel Vieira e Filipe Ferreira; Baixinho e Pedrinho; Vasco Rocha, Minhoca e Ricardo Valente; Whelton.

F. C. Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Rúben Neves; Corona, Óliver e Herrera, Diogo Jota e André Silva.