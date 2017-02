André Silva é suplente no dérbi portuense

Hoje às 19:14, atualizado às 19:20 Facebook

Nuno Espírito Santo aposta em Boly, André André, Óliver e Corona para defrontar o Boavista.

Acompanhe o jogo, minuto a minuto, a partir das 21.15 horas.

André Silva será suplente no duelo deste domingo com o Boavista, ficando Soares encarregue das despesas atacantes, juntamente com Brahimi e Corona, este de regresso ao onze.

Em relação à equipa que iniciou o jogo com a Juventus, destacam-se ainda as entradas de Boly para o lugar do castigado Felipe, e de André André e Óliver Torres. Rúben Neves também é preterido.

Do lado do Boavista, Miguel Leal aposta em Carraça para ocupar a vaga de Idris, ausente do dérbi da Invicta devido a castigo.

O jogo tem início marcado para as 20.15 horas

Boavista: Vágner; Edu Machado, Carlos Santos, Lucas, Talocha; Carraça, Anderson Carvalho, Fábio Espinho; Iuri Medeiros, Renato Santos e Iván Bulos.

F. C. Porto: Casillas; Maxi Pereira, Boly, Marcano, Alex Telles; Danilo, André André, Oliver, Corona, Brahimi e Soares.