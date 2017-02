André Silva foi o "melhor jovem" em janeiro

Hoje às 16:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado do F. C. Porto premiado em votação da Liga pelas exibições realizadas no mês passado.

André Silva venceu a votação levada a cabo pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol para o "Melhor Jogador Jovem" de janeiro na Liga, com um total de 14,26% dos votos, seguido de Nélson Semedo (Benfica), com 13,2%, e de Gelson Martins (Sporting), com 10,7%.

O avançado portista contabilizou dois golos marcados em quatro jogos disputados no campeonato ao serviço da equipa de Nuno Espírito Santo.

Na LigaPro, Reko, médio do Gil Vicente, foi eleito o "Melhor Jogador Jovem" do mês de janeiro, com 27,4% dos votos, ultrapassando Bruno Xadas (Braga B) e Alexandre Guedes (Aves).

Para este prémio são elegíveis os jogadores de nacionalidade portuguesa, nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1993.