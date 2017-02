André Silva promete empenho em busca do título

Hoje às 21:21, atualizado às 21:30 Facebook

André Silva, avançado do F. C. Porto, admitiu, esta terça-feira, que o importante é garantir que os dragões vão ser campeões nacionais de futebol, prometendo todo o empenho e golos na busca do objetivo.

Num evento num centro comercial do Porto, o jogador da equipa portista esclareceu que não pensa em títulos individuais, mas considerou-se "viciado em golos". "Não penso muito se vou ou não ser o melhor marcador do campeonato. O importante é que a equipa seja campeã", começou por dizer o ponta de lança.

Para André Silva, o facto de fazer parte da equipa principal do F. C. Porto aos 21 anos é motivo de grande orgulho, mas, ao mesmo tempo de "responsabilidade". "É uma responsabilidade muito grande. Estou muito feliz. Tenho muito para aprender e espero que tudo me corra bem", afirmou ainda.

André Silva defendeu também que a "chave para estar nessa posição está na mentalidade e em acreditar sempre". "Desde que cheguei ao F. C. Porto trabalhei todos os dias para chegar à equipa principal", referiu ainda.

A definição de "ser Porto" é muito fácil de traduzir para André Silva: "representa união, garra, acreditar até ao fim e saber que não há nenhuma equipa igual ao F. C. Porto".

Em relação ao final do campeonato, o jogador dos 'dragões' defendeu que ainda é cedo para fazer prognósticos e explicou que "falta muito campeonato". "Temos de pensar jogo a jogo. As coisas já correram mal, já correram bem. Temos que acreditar que vamos ser felizes", disse.