Anthony Lopes pede desculpa ao Saint-Etienne por ter coberto o nome do clube

Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes português Anthony Lopes, do Lyon, pediu desculpa ao Saint-Etienne por ter colocado uma fita preta sobre o nome do clube na camisola que usou num jogo para a Taça de França de futebol.

O Lyon defrontou o Marselha na terça-feira, num jogo para a Taça de França, que terminou com a vitória do Marselha, por 2-1. Por ocasião do centenário da competição, os números dos equipamentos dos jogadores tinham o nome de todos os clubes que já venceram a taça.

Anthony Lopes colocou uma fita preta na sua camisola, sobre o nome do Saint-Etienne, e foi criticado pelos adeptos do clube.

"Eu nunca pensei que isto fosse atingir tais proporções. Ouvi e li coisas que me deixaram estupefacto", admitiu o campeão europeu ao jornal francês Le Progres.

O internacional português, de 26 anos, disse que a rivalidade entre o Lyon e o Saint-Etienne é "fora do normal" e que "só os adeptos de ambos os clubes conseguem perceber este tipo de rivalidade".

No entanto, assumiu a culpa pelo seu gesto: "Se chateei ou insultei os diretores, jogadores ou adeptos do Saint-Etienne, peço imensa desculpa. Não era a minha intenção", sublinhou o guarda-redes.

No domingo, em jogo da 23.ª jornada da liga francesa, o Lyon, 4.º classificado, com 37 pontos, visita o Saint-Etienne, que se encontra no 5.º lugar, com menos 4 pontos, e luta por um lugar que dê acesso à Liga Europa.