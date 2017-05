Antigo futebolista Teixeira morreu aos 53 anos

Hoje às 15:22, atualizado às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo futebolista Teixeira, que representou o Belenenses entre 1986 e 1995, morreu, aos 53 anos.

O clube lembra que Teixeira foi "um dos heróis do Jamor na conquista da Taça de Portugal de 1989".

"Neste momento especialmente difícil, e em nome de toda a família belenense, o Clube de Futebol 'Os Belenenses' endereça a todos os familiares e amigos de Álvaro Teixeira as mais sentidas condolências", lê-se na mensagem do clube na sua página oficial no Facebook.

Antes de ingressar no Belenenses, Teixeira alinhou no Vitória de Setúbal, entre 1981 e 1986, tendo ainda defendido as camisolas de Felgueiras, Torreense e Lusitano de Évora.