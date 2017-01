Antigo jogador do Benfica quer ser piloto

Hoje às 12:31 Facebook

O internacional belga Alex Witsel, que saiu do Zenit para jogar pelo clube chinês Tianjin Quanjian, declarou que investiu numa empresa de aviação e que está a estudar para ser piloto quando se retirar do futebol.

"Investi numa empresa de aviação, LindSky, e tenho intenção de a gerir, enquanto estudo para ser piloto", disse o médio belga, de 27 anos, ao diário belga "Het Laatste Nieuws".

O antigo futebolista do Benfica, que irá ganhar 16 milhões de euros por ano no Tianjin Quanjian, recordou o acidente aéreo de 28 de novembro na Colômbia, no qual morreu quase toda a equipa brasileira da Chapecoense.

"Foi um choque, porque sou futebolista e ando muitas vezes de avião. Claro que fiquei com receio de andar de avião", concluiu Witsel, antigo companheiro de equipa no Zenit de dois portugueses, o defesa Neto e o médio Danny.