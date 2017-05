António Fiusa deixa presidência do Gil Vicente

José Pedro Gomes Ontem às 19:56 Facebook

Depois de mais de 14 anos no comando do emblema barcelense, o líder deixa o Gil Vicente por causa do desgaste sentido no cargo. Francisco Dias será o sucessor.

António Fiusa vai deixar a presidência do Gil Vicente, atual nono classificado da LigaPro, mas o clube não vai enfrentar qualquer vazio diretivo, uma vez que a sucessão já está definida.

Francisco Dias, atual presidente do Óquei de Barcelos, já comandou os destino dos galos na década de 1990, levando, pela primeira vez, o clube à Liga. A indigitação de Francisco Silva vai ser confirmada, esta quinta-feira ao final da tarde, após uma reunião do Conselho Consultivo do Gil Vicente.