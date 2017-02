Apenas dois mil bilhetes à venda para o F. C. Porto - Sporting

Hoje às 20:19 Facebook

O Estádio do Dragão está praticamente lotado para o clássico entre o F. C. Porto e o Sporting, que se realiza no sábado (20.30 horas).

Segundo informação do clube nesta noite de quarta-feira, restam apenas dois mil bilhetes para o recinto ficar totalmente preenchido.

Nas próximas horas, é esperada nova grande procura de ingressos nos locais habituais. Para os sócios, os mais caros custam 40 euros (tribuna nascente) e os mais baratos 12 (superior Super Bock/Coca Cola). No público, para os mesmos locais, custam 85 e 35 euros.