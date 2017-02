Arbitrar nas Arábias vale quatro mil euros

Norberto A. Lopes Hoje às 17:11, atualizado às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Artur Soares Dias e Jorge Sousa vão apitar na Arábia Saudita e no Qatar. Árbitros portuenses vão receber quatro vezes mais do que nos jogos da Liga portuguesa.

Os árbitros Artur Soares Dias e Jorge Sousa vão estar, neste fim de semana, na Arábia Saudita e no Qatar, respetivamente, a dirigir jogos dos campeonatos profissionais destes dois países do Médio Oriente.

Segundo apurou o JN, cada um destes juízes da A. F. Porto irá ganhar cerca de quatro mil euros por cada encontro apitado e, normalmente, os valores até costumam ser tabelados em dólares como é habitual nesta zona geográfica do globo. Na prática, são montantes quatro vezes superiores àqueles que um juiz receberia se dirigisse um jogo do campeonato português.

As federações da Arábia Saudita e do Qatar contactaram o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol para formalizar um convite que honrou o presidente do organismo, José Fontelas Gomes, ao ver aqui uma forma de prestigiar e até promover a arbitragem portuguesa no plano internacional. Depois, a escolha em Artur Soares Dias e em Jorge Sousa, dois dos mais conceituados árbitros nacionais da atualidade, foi feita em função da disponibilidade e do atual momento de forma.

O facto de a seleção portuguesa de futebol ter conquistado o título de campeã da Europa faz abrir as portas internacionais e despertar o interesse de muitas federações do Médio Oriente nos agentes do futebol português. Entre eles estão os árbitros perante a necessidade destes países dotarem o setor de soluções de maior qualidade. Dentro desta perspetiva, o árbitro inglês Mark Clattenburg prepara-se para abandonar a Premier League e substituir o compatriota Howard Webb na liderança da arbitragem da Federação de Futebol da Arábia Saudita.