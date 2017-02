Árbitro espanhol agride dois adeptos

JN Hoje às 20:42 Facebook

Um árbitro a ser agredido por adeptos? Não, desta vez, a história foi precisamente ao contrário. Aconteceu em Espanha, num jogo de juvenis.

Tudo parecia correr dentro da normalidade no encontro entre as camadas jovens do Atlético Dos Hermanas ao Bellavista, duas equipas da Andaluzia, quando, na segunda parte, os ânimos se começaram a exaltar.

O árbitro expulsou um jogador do Atlético Dos Hermanas, pelo que, em protesto, o pai de um dos atletas da equipa local invadiu o campo, com os jogadores a evitarem males maiores.

Só que, quando tudo parecia estar a acalmar, foi o próprio árbitro quem perdeu a cabeça.