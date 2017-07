Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O árbitro do jogo entre o São Paulo e o Grémio de Porto Alegre, do campeonato brasileiro, festejou o final da partida de forma efusiva. As inusitadas imagens do termo da partida, que terminou empatada a um golo, invadiram as redes sociais.

Ricardo Marques Ribeiro, que arbitrou na última segunda-feira o referido encontro, disputado no Morumbi, foi apanhado pelas imagens captadas pelas estações televisivas a festejar o o termo do desafio.

Nas comemorações, o árbitro cumprimentou ainda os seus auxiliares e benzeu-se. "Não me contive", disse entretanto Ricardo Ribeiro, de 38 anos,

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o próprio, a celebração foi motivada por alegadamente a partida lhe ter corrido bem, tratando-se de um jogo importante, do campeonato brasileiro.

As imagens tornaram-se virais e podem ser observadas neste vídeo.