Árbitro Tiago Martins na visita do Benfica a Braga

Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O árbitro Tiago Martins, da associação de Lisboa, é o escolhido para o jogo entre o Sporting de Braga e o Benfica, no domingo, às 20.15 horas, da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Tiago Martins esteve esta época em dois jogos das "águias" no campeonato, o primeiro à sexta jornada, no triunfo fora frente ao Desportivo de Chaves (2-0), e o segundo nas meias-finais da Taça da Liga, na eliminação com o Moreirense (3-1), após o qual expulsou o treinador do Benfica, Rui Vitória.

Em relação ao Sporting de Braga, Tiago Martins dirigiu apenas um jogo, à segunda jornada, a 22 de agosto, em que os bracarenses empataram em casa com o Rio Ave (1-1).

Nas escolhas do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, destaque ainda para a nomeação de Luís Ferreira, da associação de Braga, para a receção na sexta-feira do F.C. Porto ao Tondela, às 20.30 horas, e de Bruno Esteves, da associação de Setúbal, para o embate entre Sporting e Rio Ave, no sábado, às 20.30 horas.

I Liga, 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 fev:

F.C. Porto - Tondela, Luís Ferreira (AF Braga).

- Sábado, 18 fev:

Desportivo de Chaves - Arouca, Luís Godinho (AF Évora).

Moreirense - Estoril-Praia, Rui Oliveira (AF Porto).

Feirense - Boavista, Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Sporting - Rio Ave, Bruno Esteves (AF Setúbal).

- Domingo, 19 fev:

Paços de Ferreira - Vitória de Setúbal, Nuno Almeida (AF Algarve).

Belenenses - Vitória de Guimarães, Hugo Miguel (AF Lisboa).

Sporting de Braga - Benfica, Tiago Martins (AF Lisboa).

- Segunda-feira, 20 fev:

Marítimo - Nacional, João Pinheiro (AF Braga).