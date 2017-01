Argélia em apuros na CAN

Hoje às 17:57 Facebook

Com Brahimi e Slimani no onze inicial, a Argélia perdeu com a Tunísia, por 2-1, e corre sérios riscos de ser eliminada na fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN).

Após o empate na ronda inaugural com o Zimbabwe (2-2), a Argélia foi incapaz de confirmar o favoritismo e perdeu (2-0) com a Tunísia, que somou os primeiros pontos na competição. Um resultado que deixa os argelinos no último lugar do Grupo B, com um ponto em dois jogos. Senegal (três pontos) e Zimbabwe (um) defrontam-se hoje, às 19 horas.

Um autogolo de Mandi, aos 50 minutos, abriu caminho ao triunfo da Tunísia. Depois, aos 65 minutos, os tunisinos aproveitaram um erro clamoroso de Ghoulam, que foi displicente no atraso para o guarda-redes e cometeu grande penalidade, para, por intermédio de Sliti, sentenciarem a partida. Hanni, reduziu, no período de compensação, e estabeleceu o resultado final.

O portista Brahimi foi substituído aos 74 minutos, cedendo o lugar a Hanni, enquanto o ex-sportinguista Slimani jogou os 90 minutos. Na última jornada do Grupo B, na segunda-feira, a Argélia defronta o Senegal.