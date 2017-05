As cartas da paz entre F.C. Porto e Sporting

JN Hoje às 20:43, atualizado às 21:48 Facebook

F. C. Porto e Sporting oficializaram o reatamento de relações institucionais na noite de terça-feira e o JN dá a conhecer o teor das cartas trocadas entre os presidentes dos dois clubes

Bruno de Carvalho começou por escrever a Pinto da Costa, na passada sexta-feira, tomando a iniciativa de acabar com o diferendo criado por um incidente na final da Taça de andebol, em 2013.

"Considerando a urgência de pacificação do desporto português (...) e a constatação de que Sporting e F. .C .Porto partilham várias ideias e propostas estruturantes para promover a transparência, a verdade e a justiça desportivas (...), venho propor-lhe que retomemos as relações institucionais (...)", escreveu o presidente leonino.

Quanto a Pinto da Costa, respondeu na terça-feira, acenando também com a bandeira da paz. "No quadro da urgência de pacificação e credibilização das competições desportivas nacionais (...), concordo que é tempo de as nossas duas instituições retomarem relações", escreveu o líder dos dragões.