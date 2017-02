As palavras que valeram a Rui Vitória suspensão de 15 dias

JN Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

"Parabéns, já conseguiste o que querias! Isto é uma vergonha!". Foram estas as palavras de Rui Vitória que estiveram na origem da suspensão de 15 dias aplicada ao técnico encarnado.

A informação foi ontem divulgada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do recurso apresentado pelos encarnados, que foi julgado improcedente.

Em causa está o diálogo de Rui Vitória com o árbitro Tiago Martins, após a derrota das águias com o Moreirense (3-1), na meia-final da Taça da Liga, que motivou o castigo aplicado pelo CD: 15 dias de suspensão e multa de 3825 euros

Há ainda outra frase que consta do relatório do jogo e que também conduziu à expulsão do treinador, já depois de terminada a partida: "Vieram para aqui tantos fazer o quê?", pode ler-se no acórdão em que o CD porque considerou o recurso improcedente.

"Colocada dessa forma em causa a imparcialidade daquele árbitro no exercício da sua função (...) é manifesto que a sua idoneidade pessoal e a sua honra resultam maculadas, pelo que tal afirmação é já no domínio da crítica injuriosa", defende o Conselho de Disciplina.

A SAD encarnada pode agora recorrer para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.