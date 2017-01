Assis é reforço do F. C. Porto para 2017/18

Arnaldo Martins, Norberto A. Lopes e Norberto Vasconcelos sousa Hoje às 13:02, atualizado às 13:03 Facebook

Médio flaviense, de 26 anos, fica no Chaves até final da época e segue depois para o Dragão.

Além de estar a reforçar o atual plantel, o F. C. Porto também já prepara o esboço da equipa para a próxima temporada. Por isso, já assegurou a contratação do médio Assis, um dos grandes destaques do Chaves, um trinco muito combativo e inteligente na ocupação dos espaços e que tem sido um dos segredos da fulgurante carreira do conjunto transmontano.

Segundo apurou o JN junto de fonte próxima do jogador, o brasileiro deve assinar um contrato de quatro anos com os dragões, que se anteciparam ao Braga nas últimas horas, pois Assis era um forte desejo do treinador Jorge Simão, conhecedor e admirador das qualidades futebolísticas deste médio defensivo. Também chegou a ser dado como certo no Nantes, perante a insistência de Sérgio Conceição, mas o destino do futebolista, de 26 anos, que chegou a Portugal para representar o Beira-Mar, será mesmo o Dragão, mas só a partir da próxima época.

Até lá, mesmo que o negócio esteja bem encaminhado, o médio continuará a vestir a camisola do Chaves. O JN contactou fonte do F. C. Porto, mas não foi possível obter uma reação.