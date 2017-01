Associação de Árbitros quer regulamentos para travar "excessos"

Ontem às 23:24 Facebook

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol defendeu a urgência de "criar regulamentos" que "evitem excessos por parte dos agentes desportivos do futebol profissional".

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) alude a "situações ocorridas no passado recente" envolvendo árbitros de futebol, advogando que o normativo proposto poderá contribuir para ultrapassar o atual momento do futebol nacional.

"Os árbitros entendem que é urgente de uma vez por todas, criar regulamentos que evitem excessos por parte dos agentes desportivos do futebol profissional para evitar que situações como esta aconteçam no futuro", lê-se na nota divulgada esta terça-feira.

Sublinhando a "união, coesão e determinação" dos árbitros para "ultrapassar mais um momento conturbado do futebol português", a APAF sustenta que os árbitros "estão disponíveis para serem uma parte ativa e colaborante na procura da pacificação das competições".

"Os árbitros não irão deixar de estar atentos a todos os atos que não protegem e dignificam o futebol em Portugal e não estão disponíveis, nem vão compactuar com situações como as ocorridas no passado recente", sustentam.

Na semana passada, um dia depois de o árbitro Artur Soares Dias ter sido abordado e ameaçado por dois indivíduos antes de um treino na Maia, o organismo presidido por Luciano Gonçalves repudiou em comunicado as ameaças "cobardes" de que os "juízes" têm sido alvo.