Ataque ao mercado: Águias e leões ativos e Neymar na ordem do dia

O Benfica continua no mercado à procura de alternativas para Ederson e Nélson Semedo, enquanto o Sporting, que cedeu Matheus Pereira ao Chaves, estuda um eventual substituto para Beto, que poderá rumar à Turquia. Neymar centra as atenções da imprensa internacional.

Benfica: Tomás Vaclík, guarda-redes checo de 28 anos do Basileia, continua a ser apontado como a mais forte possibilidade para reforçar a baliza do Benfica. Entretanto, o lateral Douglas, que na época passada foi emprestado pelo Barcelona ao Gijón, é apontado como alternativa a Nélson Semedo.

Sporting: O empresário de Andreas Linde confirmou uma abordagem do Sporting para contratar o guarda-redes. O guardião, de 24 anos, é alternativa a Beto e tem contrato com o Molde até 2019. Entretanto, o Boca Juniors não desiste de contar com Jonathan Silva, por empréstimo.

Chaves: Os flavienses oficializaram, esta manhã, o empréstimo de Matheus Pereira. O jogador, que renovou com o Sporting até 2022, já trabalha às ordens de Luís Castro.

Feirense: O egípcio Obama, de 22 anos, vai ser jogador do Feirense. O médio ofensivo, que representava o Zamalek, apresenta-se às ordens de Nuno Manta Santos ainda esta semana.

Sevilha: Após uma passagem sem sucesso pelo Manchester City, o internacional espanhol Nolito, que já passou pelo Benfica, vai prosseguir a carreira no Sevilha.

PSG: O jornal francês L'Equipe noticia que o clube parisiense fez um ultimato a Neymar para que este se decida o mais rapidamente possível. O PSG está disposto a pagar 222 milhões ao Barcelona pelo brasileiro e pretende ter este dossiê fechado até ao final da próxima semana.

Arsenal: Depois de pagar 53 milhões de euros ao Lyon por Lacazette, os "gunners" vão avançar com proposta de 50 milhões de euros para o Mónaco libertar Thomas Lemar, extremo de 21 anos. No entanto, a imprensa francesa não dá o negócio como fechado, adiantando que o clube do principado pretende 90 milhões de euros para deixar sair o futebolista.

Galatasaray: Os turcos ofereceram quatro milhões de euros ao Barcelona para resgatar Arda Turan. O presidente do clube já manifestou o desejo de voltar a contar com o futebolista.



Kaimpasa: Bernard vai prosseguir a carreira na Turquia. Após uma temporada no Vitória de Guimarães, o médio, de 22 anos, foi emprestado pelo Atlético de Madrid ao Kasimpasa.