Ataque ao mercado: As entradas, saídas e rumores do dia

Sporting e Benfica estão na corrida pelo lateral brasileiro Douglas, do Barcelona. Presidente dos catalães admite a possibilidade de Neymar rumar ao PSG e Ricardo Quaresma nega transferência para a China. Destaque ainda para o jamaicano Michael Hector, de 25 anos, que será emprestado pela 14.ª vez na carreira.

F. C. Porto: O internacional mexicano é pretendido pelo Estugarda, mas, de acordo com a imprensa germânica, as intenções do emblema alemão esbarram no preço estabelecido pelos dragões para libertarem o central. O F. C. Porto pretende 10 milhões de euros pelo futebolista.

Sporting: Os leões estão na corrida por Douglas, lateral direito do Barcelona, que também está a ser seguido pelo Benfica. Segundo avança o Globoesporte, esta quinta-feira, os dois clubes já contactaram Marcos Casseb, empresário do jogador, e o emblema catalão. O guarda-redes francês Cédric Carrasso, que terminou contrato com o Bordéus, é, segundo a imprensa gaulesa, o eleito para solucionar a possível saída de Beto.

Paços de Ferreira: Bruno Santos prolongou contrato com os castores até 2020. O lateral, de 24 anos, foi o segundo jogador mais utilizado da equipa pacense na época passada.

Barcelona: Josep Maria Bartomeu, presidente dos culés, abordou, em entrevista ao New York Times, a possibilidade de Neymar rumar ao PSG. "Queremos que Neymar fique, é um dos nossos melhores jogadores. Tem mais quatro anos de contrato, mas não há muito mais a dizer. São os jogadores que decidem o seu futuro e se querem sair ou não...", frisou.

Hull City: O defesa Michael Hector, de 25 anos, foi cedido pelo Chelsea até final da época. O internacional jamaicano vai ser emprestado pela 14.ª vez na carreira, a terceira desde que assinou pelos blues, com quem tem contrato até 2020.

Besiktas: Ricardo Quaresma desmentiu a transferência para a China em 2018. "Neste momento, não tenho ideias de ir para a China. Quero estar no Mundial, representar bem a minha Seleção, e ganhar o terceiro campeonato pelo Besiktas", disse o internacional português, ao diário Sporx.

Juventus: Paulo Dybala não colocou de parte a possibilidade de transferir-se para o Barcelona. "É motivo de orgulho quando um jogador lê notícias sobre o interesse de clubes como o Barcelona ou o Real Madrid. Estou feliz aqui e vou preparar-me da melhor forma para conseguir fazer uma boa temporada. Se uma proposta do Barcelona chegar, então a Juventus terá de me dizer se quer que eu continue ou não", disse o internacional argentino, à Sky Sports.

Roma: Desejado pelo Inter de Milão, o belga Nainggolan renovou contrato com o emblema romano até 2021.

Hellas Verona: O clube italiano anunciou a rescisão de contrato com Antonio Cassano, que terminava em 2018.

Zamalek: Augusto Inácio acertou, esta tarde, a rescisão com o emblema egípcio. A saída do treinador português foi bastante atribulada, com pode confirmar aqui.